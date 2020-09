Wanderweg am Musauer Berg nach Felssturz wieder offen

Musau – Vom Musauer Berg zu Tal donnernde Felsbrocken ließen vergangene Woche die Alarmglocken bei Bürgermeister Sieghard Wachter schrillen. Gemeinsam mit dem Waldaufseher machte er sich auf den Weg zur Abbruchstelle. „Ich habe auch umgehend den Landesgeologen Thomas Figl informiert. Dieser war zufällig im Außerfern und kam am selben Tag noch vorbei“, erzählt Wachter. Der Dorfchef sperrte sofort den darunterliegende Forstweg. Auch der Wanderweg zum Achselkopf – ein „Zubringer“ zur Musauer Alm – wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Gestern trafen Landesgeologe und Bürgermeister erneut in Musau zusammen, um die weitere Vorgehensweise zu beraten. „Wir schauen uns das jetzt noch mal vom Boden aus an, um dann zu entscheiden, wie es weitergehen soll“, meinte Figl noch am Vormittag auf dem Weg zum Musauer Berg. Prognosen wollte er zu diesem Zeitpunkt noch keine abgeben.