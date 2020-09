Das Wochenende in Tirol ist zu kalt? An diesen Orten geht es 100 Grad kälter

Diese Geschichte soll ein kleiner Trost sein. Für all jene, die sich an diesem Wochenende mit warmer Wolldecke und heißem Tee daheim vor der Kälte schützen. Der Sommer hat sich verabschiedet, der Herbst wird übersprungen und der Winter lässt grüßen. Die Temperaturen fallen in Tirol nahe an den Gefrierpunkt. Null Grad Celsius dürften mancherorts erreicht werden. Aber – zugegeben, ein schwacher Trost – es geht noch viel, viel kälter, fast 100 Grad kälter. Die tiefste jemals registrierte Temperatur lag bei genau minus 98,6 Grad Celsius. Allerdings wurde das nicht mit einem handelsüblichen Thermometer gemessen.