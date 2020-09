Innsbruck – In genau einer Woche startet der Vorverkauf für das Freizeitticket 2020/21. Wie in den vergangenen Jahren zogen auch heuer die Preise an. 526 Euro kostet das Ticket für einen Erwachsenen im Vorverkauf. Das sind 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Für alle jene, die heuer ein Freizeitticket besitzen, gibt es als Entschädigung für die Corona-bedingten Einschränkungen im Frühjahr eine Gutschrift von 8 Prozent.