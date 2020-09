Das Naturtalent-Geschäft in St. Johann: Ein Ort des Miteinanders

St. Johann i. T. – Mitte August eröffnete das Naturtalent-Geschäft der Lebenshilfe in St. Johann. Mittlerweile haben alle im Team ihren Arbeitsplatz gefunden und erste Erfahrungen in der Begegnung mit Kunden gesammelt.

Für die Sauberkeit sorgt Thomas Dürmoser. Seinem Besen entgeht kein noch so kleiner Brotkrümel. „Es ist immer was los im Naturtalent und der Mix aus erstklassigem Brot, Wurst, Fleisch und Gemüse mit selbst gemachten Naturprodukten kommt offensichtlich gut an“, sagt Astrid Stöckl. Die langjährige Mitarbeiterin der Lebenshilfe Tirol leitet das Naturtalent in St. Johann. (TT)