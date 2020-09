Tiroler Polizei warnt vor Einbrechern und bietet Beratung an

Innsbruck – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Einbrüchen in Mehrparteienhäuser. Die Täter brechen Eingangstüren und Kellerabteile auf. Abgesehen haben sie es vorwiegend auf Bargeld, Schmuck und hochwertige Fahrräder. Die Polizei rät deshalb, die Bikes auch im Keller mit stabilen Schlössern zu sichern bzw. am Boden oder an der Wand zu fixieren. Bei E-Bikes sollten Akku, Fahrradcomputer etc. getrennt vom Rad aufbewahrt werden. Zudem lohnt es sich, für den Fall der Fälle, bestimmte Merkmale (Marke, Type, Rahmennummer) und individuelle Besonderheiten zu dokumentieren.