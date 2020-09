Quintana nach Polizei-Aktion „Habe nichts zu verbergen“

Dies sei der Hauptgrund, warum es Zeit brauche, um alles, was passiert ist, aufzuklären. „Um jeden Zweifel zu vermeiden, möchte ich bestätigen, dass nie Dopingsubstanzen gefunden wurden“, betonte der frühere Sieger des Giro d‘Italia und der Vuelta a Espana. Am Tag der Königsetappe zum Col de la Loze am vergangenen Mittwoch war der französische Rennstall ins Visier der Ermittler geraten. Im Teamhotel in der Nähe von Meribel wurden Medien zufolge auch Hinweise auf Doping entdeckt.