Die französische Chanson-Legende und Schauspielerin Juliette Greco ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie sei zuhause im Kreis ihrer Familie gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Familie an die Nachrichtenagentur AFP. Greco wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren mit Chansons wie „L‘accordeon“, „La Javanaise“ und „Deshabillez-moi“ weltberühmt.