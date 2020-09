Raffl zu Corona: „Profisport läuft über Selbstdisziplin“

Trainingsprogramm, Spielvorbereitung und Hygienemaßnahmen gehen Hand in Hand, wenn am Freitag die ICE-Eishockeyliga in die Saison startet. Wöchentliche Testungen, täglicher Fragebogen und Fiebermessungen vor jedem Training sowie eingeschränkte soziale Kontakte im privaten Bereich gehören mittlerweile zum Alltag von Thomas Raffl.

Keine „Bubble“ wie im NHL-Play-off in Nordamerika, aber im Umgang doch stark eingeschränkt leben die Profis in Salzburg. „Wir haben das Red-Zone-Konzept, zu dem nur die 23 Spieler gehören, die in der Bundesliga spielen. Dazu kommen die wöchentlichen Corona-Testungen. Jeden Tag in der früh müssen wir einen Fragebogen ausfüllen betreffend möglicher Anzeichen für Corona-Virus, dann gibt es Fiebermessungen vor dem Training, und dann starten wir“, beschreibt Raffl die Vorkehrungsmaßnahmen bei seinem Club.