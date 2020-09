Obersteirer nach Morddrohung gegenüber Behörde festgenommen

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat Mittwochmittag gegenüber einer Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft am Telefon gesagt, er werde alle umbringen. Die Frau rief daraufhin die Polizei, die den Mann in der Nacht auf Donnerstag mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra festnahm. Er soll nach den Befragungen in die Justizanstalt Leoben gebracht werden, hieß es Donnerstagfrüh seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.