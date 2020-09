Schwaz greift nach Sieg Nummer vier und der Tabellenführung

Schwaz – Sparkasse Schwaz Handball Tirol spielt heute (19 Uhr/live laola1.at) in der vierten Runde der spusu-Liga bei Tabellenschlusslicht Linz vor. Mit einem Auswärtssieg, es wäre der vierte Erfolg in Serie, können die Tiroler zumindest über Nacht (Leader Margareten spielt erst am Samstag) die Tabellenspitze stürmen.