Innsbrucks vergrabener Schatz: Kanalisation der Stadt saniert

Mit dem Abschluss der Arbeiten ist das Kanalisationsnetz nun am neuesten Stand der Technik und entspricht den aktuellen Richtlinien zum Gewässerschutz. „Wir stehen in Innsbruck auf einem wahren Schatz von Rohren. Das Kanalsystem gibt der Bevölkerung Sicherheit und sorgt dafür, dass Oberflächenwässer verlässlich abtransportiert werden“, sagt Bürgermeister Georg Willi.

Hochwasserschutz bleibt auch in den nächsten Jahren ein Thema. „Der Klimawandel hat bereits zu enormen Veränderungen geführt“, erklärt Thomas Pühringer und verweist auf die Zunahme von Starkregenereignissen. Daher werden bereits seit Längerem schon Versickerungsanlagen und Retentionsräume geschaffen. Die optimale Gestaltung von Oberflächen werde in den nächsten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen, so Pühringer.