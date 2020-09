Kufsteiner Bürgermeister wegen Forst in der Kritik

Kufstein – Die Ankündigung von Bürgermeister Martin Krumschnabel, die Forstabteilung von den Stadtwerken weg wieder zurück ins Rathaus zu holen und den Wald im Kaisertal längerfristig gesehen nicht mehr zu bewirtschaften, wird in der Kommunalpolitik unterschiedlich aufgenommen. Damit reagierte der Stadtchef auf Kritik der Grünen an einem „forstwirtschaftlichen Ausverkauf des Kaisertals“ und der Forderung, die Rückholung des Forstdienstes zu prüfen. Zustimmung gibt es von Stadtrat Walter Thaler (GKL) und Vizebürgermeister Hannes Rauch (ÖVP), aber auch Kritik von Thaler am Stadtchef: „Vor Kurzem ging es ihm beim Verkauf eines Teils der Kaisertaljagd noch um Gewinnoptimierung, jetzt plötzlich um den Naturschutz. Das ist lächerlich“, meint Thaler.