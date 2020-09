„Ankündigung hilft nicht“: Was Österreichs Ortschefs wünschen

Er begehrt ebenfalls das, worauf er schon im April gedrängt hat: dass den Ortschefs mitgeteilt wird, wer von den Bürgern Corona-infiziert ist. „Der Datenschutz kann nicht wichtiger sein als der Schutz der Bevölkerung in Gesundheitsbelangen.“ Die Bürgermeister seien auch anderweitig an die Amtsverschwiegenheit gebunden: „Wir wissen deshalb, wie wir mit sensiblen Daten umzugehen haben.“ Zudem will Riedl eine „Digitalisierungsoffensive“ – wegen Home-Office und Home-Schooling. „Wir brauchen leistungsfähiges Internet. Das muss bis in den letzten Winkel des Landes funktionieren.“

Wie sieht Brigitte Lackner, ÖVP-Bürgermeisterin von St. Ulrich am Pillersee, die Situation? „Das größte Problem ist für uns der abrupte Abbruch des Wintertourismus gewesen“, sagt sie im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Die Nachbarschaftshilfe war während des Lockdowns aber groß.“ Bis dato gebe es in ihrer Gemeinde – mit 1900 Hiesigen und 400 Nebenwohnsitzern – keinen Corona-Fall. „Ich hoffe, dass das so bleibt.“ Gewisse „Anordnungen von oben“ beklagt Lackner. „Gastwirte sagen mir: ,Ich mag nicht mehr.‘ Jeden Tag komme etwas Neues. Das verstehe ich.“ Vor allem was in Sachen Ampel ablaufe, sei „chaotisch und absurd“, sagt Lackner. Und: „Wenn es einen Cluster in einer Gemeinde gibt, sollte nicht der gesamte Bezirk auf Orange gestellt werden. Das ist Negativwerbung. Ein Gast aus Deutschland kommt dann nicht mehr zu uns. Was können wir dafür, wenn es in einer anderen Gemeinde Corona-Fälle gibt?“ Sie sehe die Sache wie Riedl: „Wenn schon eine Ampel, dann sollte die für einzelne Ortschaften gelten, nicht für einen gesamten Bezirk.“ Und wie Riedl will sie wissen, wer in ihrer Gemeinde positiv auf Corona getestet worden ist: „Weil man dann die richtigen Maßnahmen treffen kann.“