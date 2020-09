Auf Ehrenberg in Reutte bleibt kein Stein auf dem anderen

Reutte – Alles begann mit einem Versprechen. Nicht der Bau der ersten Festungsanlage im 13. Jh., sondern die Auferstehung der alten Mauern. In der „Neuzeit“ war Ehrenberg, längst seiner militärischen Funktion entmannt, dem Verfall preisgegeben. Im Volksmund hieß es: „Dort oben rumpelt alles zusammen.“ Zudem bediente sich halb Reutte am Mauerwerk, wenn günstiges Baumaterial benötigt wurde. In den 1970er- bis 1990er-Jahren begannen die Mauerreihen dann doch wieder verstärkt in den Fokus zu rücken.