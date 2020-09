Baumaßnahmen für das Kraftwerk im Ötztal schreiten voran

In Habichen wird aktuell am Unterwasserkanal gearbeitet. Und für das Krafthaus werden alle Vorbereitungen getroffen. Der technische Leiter der Tiwag, Mitteregger, rechnet bis Ende November mit dem Durchstich im Stollen: „Wir haben rund 20 Leute am Stollen und zirka 50 Leute auf der gesamten Baustelle. Der Vortrieb erfolgt auf konventionelle Weise durch Sprengungen. Bis in acht Wochen soll der Vortrieb beendet sein.“