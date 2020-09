Solidarität für Ischia, nicht für Zoller-Frischauf

Mit dem Rücktritt von Karl Ischia als Innsbrucker Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer zeigen sich nicht alle einverstanden. In den sozialen Medien erfuhr der Ex-Kämmerer gestern für seine getätigte Aussage durchaus auch Zustimmung. Wie berichtet, hatte Ischia seinem Ärger über die vorverlegte Sperrstunde (22 statt 1 Uhr) mit einem Vergleich Luft gemacht. Anstatt ausländischer Clubs, in denen sich das Coronavirus nach Mitternacht verbreitet habe, so Ischia, müssten nun Betriebe früher zusperren, die penibel testen und sich an alle Sicherheitsvorkehrungen halten würden. Ischia hatte damit den Rassismus-Vorwurf picken, auch Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser bezeichnete einen Rücktritt Ischias als „alternativlos“. Auf Facebook solidarisierten sich gestern Innsbrucker Wirtschaftstreibende und aktive wie ehemalige Kammerfunktionäre mit Ischia. Darunter Meinungsforscherin und Ex-VP-Gemeinderätin Barbara Traweger-Ravanelli, Hotelierin Sonja Ultsch, Märkte-Branchensprecher Ossi Lerch, Gemeinderat Gerald Depaoli oder Ex-Funktionär Bernhard Schösser.