steirischer herbst: „Photoautomat“ und sprechende Laternen

Das Festivalzentrum in der Herrengasse, in dem auch die Tickets gekauft werden können, ist das fiktive TV-Studio, worauf Türen mit der Aufschrift „Studio 1“, „Studio 2“ und „Studio 3“ verweisen. Im Untergeschoß läuft ständig das Programm von Paranoia-TV, die Besucher können mit viel Abstand auf Bänken sitzen und fernsehen. Im ersten Stock ist Igor Samolets Arbeit „Cuddle Porn“ zu sehen. Der Künstler hat auf Styroporobjekte unter anderem Bildern von sich umarmenden Menschen montiert.

Unauffällig in das Stadtbild fügt sich ein anderes Projekt, nämlich „Dictionary of Imaginary Places“ von Vadim Fishkin. Die beiden Straßenlaternen am Burgring am Rande des Stadtparks kommunizieren miteinander. Sie werfen einander Namen von Städten und Ländern zu, die in der Literatur eine Rolle spielen, dabei blinken die Lampen, als würden sie tatsächlich reden.