Südkoreanischer Beamter vermutlich in Nordkorea erschossen

Die mutmaßliche Erschießung eines zuvor verschwundenen südkoreanischen Ministeriumsbeamten durch nordkoreanische Soldaten nahe der Seegrenze haben in seiner Heimat Entsetzen und Unverständnis ausgelöst. Südkorea warf dem abgeschotteten Nachbarland am Donnerstag brutales Verhalten vor und forderte das kommunistische Regime auf, das Vorgehen zu erklären und die Verantwortlichen zu bestrafen.

„Nordkorea fand den Mann in seinen Gewässern und verübte eine brutale Tat, als es ihn erschoss und seinen Körper verbrannte“, erklärte der Generalstab der Streitkräfte. Präsident Moon Jae-in sprach von „einem schockierenden Zwischenfall, der nicht hingenommen werden kann“. Nordkorea äußerte sich zunächst nicht dazu.

In Südkorea gilt der Vorfall als Schlag für die Bemühungen der Regierung, den abgerissenen Dialog mit dem Nachbarland wieder aufzunehmen. Der Nationale Sicherheitsrat verurteilte das Vorgehen Nordkoreas. Es könne aus keinem Grund gerechtfertigt werden, dass Soldaten einen südkoreanischen Staatsbürger, der unbewaffnet gewesen sei, erschossen und seinen Leichnam geschändet hätten, hieß es.

Das Verschwinden des Mannes gab in seiner Heimat Rätsel auf. Nach Angaben Seouls war der 47-jährige Beamte des Ministeriums für Ozeane und Fischerei am Montag während einer Dienstfahrt auf einem Patrouillenschiff nahe der Seegrenze vor der Westküste unterwegs, als er plötzlich vom Boot verschwand. Er wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Am Mittwoch berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Informanten, er sei möglicherweise auf nordkoreanischer Seite erschossen worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann nach Nordkorea absetzen wollte. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.