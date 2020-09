Nichte klagt Trump in Erbschaftsstreit auf Millionen

Donald Trumps Nichte Mary Trump zieht in einem Erbschaftsstreit gegen den US-Präsidenten vor Gericht. In der am Donnerstag in New York eingereichten Klage wird Donald Trump und anderen Mitgliedern der Familie vorgeworfen, Mary Trump um einen Erbanteil im zweistelligen Millionenbereich betrogen zu haben. Von Trumps Anwalt Jay Sekulow war zunächst keine Stellungnahme zu der Klage zu bekommen.