Obduktion: 55-Jährige erlitt sechs Wunden am Hals

Nach der Bluttat in Kledering nahe Bruck a. d. Leitha ist am Donnerstagabend das vorläufige Obduktionsergebnis vorgelegen. Das 55-jährige Opfer erlitt demnach sechs Schnittverletzungen am Hals und mehrere weitere Wunden an beiden Händen. Als Todesursache der Frau gilt laut Polizei eine „Luftbrustfüllung und Bluteinatmung“. Die Einvernahme des beschuldigten 56-jährigen Ehemanns soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Ermittlungsverfahrens erfolgen.