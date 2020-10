Der neue Mokka: Opels Blitzstart mit frischem Design

Die Einbußen gehen, zumindest teilweise, auf die Verwendung einer neuen Basis zurück, nämlich der Common Modular Plattform (CMP), die beim Mutterkonzern Groupe PSA bereits verbreitet Anwendung findet – bei der Tochter Opel ebenso, wie der aktuelle Corsa belegt. Nun ist CMP zwar recht flexibel ausgelegt, was die Karosserie und die Motorisierung anbelangt – der Komplexität eines Allradantriebs will sich Opel jedoch dieses Mal ganz offensichtlich nicht stellen. Ein simples Produkt stellt der Mokka der zweiten Generation deswegen aber nicht dar, im Gegenteil: In das neue Fahrzeug wandern zum Teil sehr innovative Anwendungen, darunter auch das für dieses Segment noch nicht sonderlich üblich adaptive LED-Licht, das bei Opel als IntelliLux-Matrix-Licht bezeichnet wird und adäquat in der jeweiligen Fahrsituation die Umgebung blendfrei ausleuchtet.