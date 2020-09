Barack und Michelle Obama werden am meisten bewundert

Barack und Michelle Obama werden nach einer YouGov-Umfrage weltweit am meisten bewundert. Bill Gates kommt nach Rang eins im Vorjahr nun auf Rang zwei. Dahinter folgt der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping. Bei den Frauen liegt die Schauspielerin Angelina Jolie auf Platz zwei, dahinter folgt Queen Elizabeth II. Bei den Befragten in Österreich liegt das ehemalige First Couple der USA an zweiter Stelle hinter dem Dalai Lama und der Queen.

Während die einheimischen Männer durchaus mit der internationalen Konkurrenz mithalten können - Marcel Hirscher, Arnold Schwarzenegger und Sebastian Kurz komplettieren die Top 5 der „Most Admired Men“ in Österreich -, werden einheimische Powerfrauen hierzulande offenbar nicht besonders bewundert. Gerade einmal zwei Österreicherinnen schaffen es auf die Liste der „Most Admired Women“ in Österreich: Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein kommt dabei auf Platz 18, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf Platz 20.

Bei der internationalen Umfrage „World‘s most admired 2020“ über die weltweit am meisten bewunderten Prominenten hatte YouGov nach eigenen Angaben 45.000 Menschen in 42 Ländern in einem zweistufigen Verfahren befragt. Erst sei offen danach gefragt worden, welche Männer und Frauen am meisten bewundert werden. Aus diesen Namen habe man dann zwei Listen mit den jeweils 20 meistgenannten Männern und Frauen erstellt - und die Listen für die einzelnen Länder um jeweils zehn weitere regional berühmte Persönlichkeiten ergänzt.