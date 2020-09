Fridays for Future rufen wieder zum globalen Streik auf

Die Umweltbewegung Fridays for Future hat für Freitag wieder zu weltweiten Demonstrationen gegen „die politische Untätigkeit in der Klimakrise“ aufgerufen. In Österreich soll dabei der Fokus besonders auf die bevorstehende Wien-Wahl gelegt werden, wie es in einer Ankündigung hieß. Für Wien ist etwa ein Großstreik geplant, der unter anderen auch von Greenpeace, Global 2000, dem WWF und Amnesty International unterstützt wird.