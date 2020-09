Tirols ARBÖ-Präsident: „Gefährliche Raser aus dem Verkehr ziehen“

Etwa 400.000 Mitglieder hat der Mobilitätsclub, der zwar vorwiegend Autofahrer betreut, aber etwa ebenso Motorrad-, Rad- und E-Scooter-Fahrer in ganz Österreich. In Tirol seien es rund 30.000 Mitglieder, sagt Glantschnig. Mit der Eröffnung des neuen Prüfzentrums in Reutt­e habe man im Vorjahr den letzten weißen Fleck auf der ARBÖ­-Landkarte in Tirol beseitigt. Jetzt sei man in allen Bezirken vertreten, im Bezirk Kufstein mit zwei Standorten (Kufstein und Wörgl). Die häufigsten Einsätze betreffen Reifen, Batterien und die Elektronik, man mache aber auch Klima-Checks, Windscheiben-Reparaturen oder den Austausch mancher Verschleißteile.