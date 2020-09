Deutscher Gesundheitsminister rät von Auslandsreisen ab

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn mahnt seine Landsleute wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen zur Zurückhaltung bei Auslandsreisen in den Herbst- und Winterferien. „Man kann ja auch Urlaub im Inland machen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF. Keinerlei Auswirkungen haben die deutschen Reisewarnung für Wien und Vorarlberg dagegen auf den Pendler- und Güterverkehr sowie Durchreisen im grenznahen Gebiet.

Durch die verhängten Reisewarnungen müsse Reisende aus Wien und Vorarlberg nun bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ansonsten ist eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. Dabei sind die Regeln in den 16 deutschen Bundesländern im Detail unterschiedlich. So gilt etwa in einigen Bundesländern - darunter Bayern - die Test- bzw. Quarantänepflicht erst nach einem Mindestaufenthalt von 48 Stunden in den Risikogebieten, in anderen beträgt der Mindestaufenthalt 72 Stunden, während in den meisten Bundesländern die Vorgaben unabhängig von der Aufenthaltsdauer gelten.