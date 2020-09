Keine Zukunft bei der Achenseebahn: Appenzeller Wagen unter dem Hammer

Am 5. Oktober kommen die Wagen der Appenzeller Bahnen in Innsbruck unter den Hammer.

Jenbach – Fünf Elektrotriebwagen und fünf Steuerwagen der Appenzeller Bahnen, die seit 2018 vergeblich auf eine Zukunft bei der Achenseebahn warteten, kommen am 5. Oktober durch ein Innsbrucker Auktionshaus unter den Hammer. Feilgeboten wird ebenso ein Standseilbahnwagen der dritten Generation der Hungerburgbahn, der seit 2005 ein Schaustück am Jenbacher Bahnhof ist. Auch ein nicht einmal drei Jahre alter Traktor, der für Wartungsarbeiten auf der Zahnradstrecke gedacht war, soll veräußert werden. „Der allfällige Erlös fließt in die Konkursmasse“, berichtet Eisenbahndirektor Martin Uhlig, für den die Motivation bei der Achenseebahn „enden wollend“ ist.