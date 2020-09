Dem Triathlon verschrieben: Eine unermüdliche Familie

An den Wochenenden widmet sich die Familie dann ihrer großen Leidenschaft – dem richtigen Triathlon. Die Ausdauersportart, die sich aus den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen zusammensetzt, haben Luis und Rosa in die Wiege gelegt bekommen. Denn Vater David Jenewein ist ein bekanntes Gesicht der heimischen Triathlonszene: „Durch meinen Bruder Oliver bin ich zum Triathlon gekommen. 1994 nahm ich erstmals bei einem Wettbewerb teil.“ Drei Jahre später folgte die Ausbildung zum staatlich geprüften Trainer. „Seit 19 Jahren leite ich nun das ASVÖ-Leistungszentrum des Tiroler Triathlonverbandes“, lässt der 48-Jährige seine bisherige Laufbahn Revue passieren. Unter seiner Leitung wurden bisher 333 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften gesammelt.

Auch mit der Familie lässt sich dies alles unter einen Hut bringen, wie der Architekt betont: „Es ist ein Familiensport. In Tirol gibt es einige Triathlon-Familien. Die Kinder spielen so den ganzen Tag miteinander.“

Jeweils mit fünf Jahren absolvierten Rosa und Luis ihren ersten Kindertriathlon, seither sind sie bei den Kinder​triathlonzügen Fixstarter. „Als Luis am Schwarzsee zum ersten Mal gestartet ist, war ich schon sehr nervös, mein Puls ging in die Höhe“, erinnert sich die 43-jährige Mutter zurück. Auch bei Rosa war dies nicht viel anders, wie Luis ergänzt: „Beim ersten Lauf hätte Mama alles filmen sollen, man hat aber nur den Rasen am Video gesehen.“

Die Anspannung ist Geschichte, nun schaut Carmen gelassen ihren Kindern zu, die von Erfolg zu Erfolg eilen. Stolz präsentiert Luis sogleich einen Teil seiner Medaillensammlung: „Selber habe ich um die 60 Medaillen und 30 Pokale schon gewonnen.“ Auch bei den Tiroler Meisterschaften war der 12-Jährige bereits erfolgreich, sein großes Ziel: „Österreichischer Meister zu werden und den Weltcup in Kitzbühel einmal zu gewinnen.“ Sein Erfolgsrezept: „Im See sind so große Welse, da schwimme ich extra schnell.“ Aber auch Schwester Rosa hat schon eine beachtliche Medaillensammlung daheim. Zusammen haben sie fast schon so viele Auszeichnungen wie Micky-Maus-Bücher, auf die sie ebenso stolz sind. „Insgesamt sind es 150 Bücher“, sind sich die beiden einig.