Igls – Der Innsbrucker Hausberg ist beliebt. Das ist gut fürs Geschäft, verschärft aber die Parkplatzproblematik. An schönen, sonnigen Tagen wurde Sommer wie Winter regelmäßig die Kapazitätsgrenze erreicht. Dabei war eine Erweiterung der Parkfläche westlich der Talstation von Anfang an geplant. Immer wieder gab es Verzögerungen – zuletzt wegen der Haselmaus. Das streng geschützte Tier hat sich vergangenen Winter ausgerechnet in dem für die Erweiterung vorgesehenen Gebiet eingenistet. Man musste also den Winterschlaf der Mäuse abwarten. Dann begann die Brutzeit der Vögel. Auch diese Zeit musste abgewartet werden.