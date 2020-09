Fragmente der Wirklichkeit im Innsbrucker Fotoforum

Innsbruck – Die Wahl-Innsbruckerin Gabriele Rammesmayer versteht sich als „künstlerische Fotografin aus Leidenschaft“. Die handwerkliche Basis für ihr Tun hat sie sich durch die Teilnahme an Workshops erarbeitet, mit dem Ziel, in ihrer Fotografie das auszudrücken, „was ich nicht sagen kann“. Beispiele dieses Ungesagten zeigt Rammesmayer derzeit im Innsbrucker Fotoforum. Bilder, die in ihrer Schemenhaftigkeit die Sehnerven kitzeln, indem sie übliche Formen der Wahrnehmung raffiniert in Frage stellen.

Mehr oder weniger zu Silhouetten reduzierte Figuren bevölkern diese Sujets. Alte wie junge, schauende, lesende, Koffer tragende, einsame genauso wie liebevoll sich umarmende. In einem der Bilder tritt ein junger Mann sozusagen aus sich selbst heraus, wird er zu so etwas wie seinem eigenen, ihm vorauseilenden Schatten. In einem anderen Bild wiederum sitzt auf einem Körper, der wie gemauert daherkommt, ein ganz realistische­r Kopf. Was die Künstlerin uns damit sagen will, bleibt offen, wie so vieles in dieser mit realen Versatzstücken jonglierenden Bildwelt Rammesmayers. Deren Lust am technischen Experiment unübersehbar ist, am Spiel mit dem Uneindeutigen, surreal Überhöhten.