Schritt für Schritt zu neuem Sportplatz in Hall-Schönegg

Die alte Sportanlage in Schönegg hat weit über 35 Jahre auf dem Buckel – nun soll ein neuer Sportplatz mit erweitertem Angebot entstehen.

Hall – Um die Wirtschaft in Zeiten der Covid-19-Krise anzukurbeln, hat sich die Haller Stadtpolitik schon im Frühjahr darauf geeinigt, ein kommunales Investitionspaket zu schnüren – und dafür auch Projekte bewusst vorzuziehen: Zu den wichtigsten Vorhaben zählt dabei die schrittweise Errichtung einer neuen Sportanlage im Stadtteil Schönegg – die mit der jüngsten Gemeinderatssitzung einen großen Schritt näher gerückt ist.

Die Stadt hat im Nordosten von Schönegg schon vor Jahren in zwei Etappen Grundflächen vom Land Tirol angekauft, insgesamt über zwei Hektar. Nun wurde beschlossen, beim Land um Widmungsermächtigung anzusuchen, damit auch der zweite Teil der erworbenen Gründe aus der „landwirtschaftlichen Vorsorgefläche“ herausgenommen wird. Zudem votierte der Gemeinderat, ebenfalls einstimmig, für die Änderung von Raumordnungskonzept und Flächenwidmungsplan.

Überlegt werde, in späterer Folge auch die Vereinstennisanlage Schönegg zu verlegen und womöglich überdachbar zu gestalten, sagt BM Eva Posch (VP). Die Oppositionsliste „Für Hall“ plädiert zudem für eine Verlegung des Eislaufplatzes hierher, ebenso für einen Pumptrack und einen Motorikpark.

Apropos: Die Parkplatzfrage treibt Anrainer in Schönegg schon jetzt um. Wenn im Zuge des Sportplatzbaus eine Tiefgarage entstehe, sollten dort auch Plätze für Anwohner vorgesehen und zu Kauf oder Miete angeboten werden, schlägt eine Bewohnerin des Hochhauses in der Weißenbachstraße vor. Derzeit gebe es dort für 53 Parteien nur knapp über 30 Stellplätze, im ganzen Viertel sei der Parkraum knapp. Sie regt eine Bedarfserhebung an.