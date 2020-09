Schwazer Kaufleute „haben jetzt mehr Geschäft als vor Corona“

Schwaz – Auch wenn die letzten Monate für viele Betriebe sehr schwierig waren, sieht der Schwazer Wirtschaftsreferent Martin Wex etwas Gutes: „Im Nachhinein hat die Corona-Krise der Altstadt gut getan und die Kaufleute näher zusammenrücken lassen.“ Das Stadtmarketing hat nämlich Bilanz gezogen, wie sich die Aktionen der Initiative #kauf­inschwaz im Zeitraum April bis September auf den Handel und die Gastronomie in der Altstadt ausgewirkt haben.

Rund 5000 Kunden nahmen am Gewinnspiel teil, um den Einkauf in Form von Silberzehnern (Stadtwährung) zurückzugewinnen. „Dabei konnten wir nicht nur die Wertschöpfung in der Region halten, sondern auch Infos zu den Kunden erhalten“, erklärt Stadtmarketing-Chef Manfred Berkmann. Pro Woche wurde ein Gewinner gezogen. Dabei zahlte das Stadtmarketing 1500 € aus. Die Rechnungsbeträge zusammengezählt erzielte die Schwazer Altstadt innerhalb von 20 Wochen 420.000 € Umsatz. „Diese Frequenz und der Umsatz haben uns echt erstaunt“, sagt VBM Wex.