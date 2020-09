„Der kommende Winter wird wegen seiner überragenden Bedeutung vor allem in Tirol entscheidend“, betonen Österreich-Werbung-Chefin Petra Stolba und der Geschäftsführer der Tirol Werbung, Florian Phleps, im Video-Doppelinterview mit der TT. Österreich stelle die Hälfte des gesamten alpinen Wintertourismus und in Österreich wiederum habe Tirol mit Abstand den größten Marktanteil. Dass es nun Regeln für den Wintertourismus gebe, ist für Stolba und Phleps sehr positiv. Fest stehe aber, dass die aktuell zu hohen Infektionszahlen in den kommenden Wochen nach unten gebracht werden müssen. Mit orangen Ampeln (derzeit mit Innsbruck, Kufstein, Landeck und Schwaz gleich in vier Bezirken) und Reisewarnungen seien massive Ausfälle nicht zu verhindern.