Die Schönheit im Einfachen in der Galerie Widauer

Was mit einem unscheinbaren, schon leicht vergilbten Schwarzweißfoto zu tun hat, das 1978 anlässlich eines dreimonatigen Aufenthalts Kiecols in Ägypten entstanden ist. Wo ihn das „andere“ Luxor interessiert habe, die einfachen Architekturen und deren selbstverständliche Schönheit. Das habe nachhaltig seine Haltung zu den Dingen geprägt, sagt der heute 70-jährige ehemalige Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie.