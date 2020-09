Festnahmen nach Messerattacke mit Verletzten in Paris

Bei einer Messerattacke nahe der früheren Redaktion der Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ in Paris sind am Freitag zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Bei den Opfern handle es sich um Journalisten einer TV-Produktionsfirma, deren Räumlichkeiten sich im Gebäude befinden, wo früher „Charlie Hebdo“ saß. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. Anti-Terror-Fahnder haben die Ermittlungen übernommen.

Das Gebiet um das Gebäude sei nach dem Fund eines verdächtigen Päckchens abgeriegelt worden. Am Tatort hätten die Ermittler ein großes Messer entdeckt. Ein Insider beschrieb es als Machete, ein anderer als Fleischerbeil. Der Rundfunksender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, in dem verdächtigen Päckchen sei kein Sprengstoff gefunden worden. Frankreichs Premierminister Jean Castex erklärte, dass eine Krisensitzung einberufen worden sei. Vorsichtshalber wurden im Zentrum der Stadt gleich mehrere Schulen und Krippen geschlossen.

EU-Ratschef Charles Michel brachte sein Mitgefühl zum Ausdruck. „Alle meine Gedanken sind bei den Opfern dieser feigen Gewalttat", schrieb der Belgier am Freitag auf Twitter. Seine Solidarität gehe an das französische Volk. Michel betonte: „Der Terror hat auf europäischem Boden keinen Platz."