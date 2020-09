Militärflugzeug in Serbien abgestürzt

In Serbien ist am Freitag im Grenzgebiet zu Bosnien-Herzegowina ein Militärflugzeug des Typs MiG-21 abgestürzt. Beide Piloten kamen bei dem Unglück in der Nähe der Ortschaft Mali Zvornik ums Leben, wie das Verteidigungsministerium in Belgrad mitteilte. Ein Bauer, auf dessen Grund das Flugzeug aufschlug, wurde schwer verletzt, wie ein Staatsanwalt in der Bezirkshauptstadt Sabac berichtete.