Wien-Wahl: Wie mit Erwartungen Politik gemacht wird

Wien – Die ÖVP kann bei der Wien-Wahl am 11. Oktober nur dazugewinnen. Vor fünf Jahren erreichte die Partei nicht einmal mehr zehn Prozent der Stimmen. Laut bisher veröffentlichten Umfragen zur Wahl ist eine Verdoppelung bis hin zu 20 Prozent möglich. Die Türkisen selbst setzen ihre Erwartungen niedriger an – und berufen sich dabei auf den Meinungsforscher Franz Sommer. Auch er erwartet ein Plus, „aber es würde mich extrem wundern, wenn die ÖVP in die Nähe der 20 Prozent käme“.