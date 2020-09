Land Tirol veröffentlichte Broschüre für Erst-Hundehalter

Innsbruck – Mit 1. Oktober müssen Erst-Hundehalter in Tirol bei der erstmaligen Anmeldung ihres Hundes in einer Gemeinde einen verpflichtenden Sachkundenachweis über die Grundkenntnisse in der Hundehaltung vorlegen. Die entsprechenden Kurse werden von tierschutzqualifizierten Experten abgehalten und werden etwa vom Wif­i Tirol angeboten. Bis dato wurden heuer 28 solche Veranstaltungen angeboten, an denen 6161 Männer und Frauen teilnahmen.