Bolsonaro nach Nierenstein-OP stabil

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich in einem Krankenhaus in São Paulo einer Nierenstein-OP unterzogen. Der minimalinvasive Eingriff habe eineinhalb Stunden gedauert und sei ohne Komplikationen verlaufen, teilte das Präsidialamt mit. Der Nierenstein sei vollständig entfernt worden, Bolsonaro sei stabil und habe keine Schmerzen. Der 65-jährige Präsident war am Freitagmorgen ins Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo eingeliefert worden.