Mehr als sieben Millionen bestätigte Corona-Fälle in den USA

In den USA sind inzwischen mehr als sieben Millionen Corona-Fälle bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit. Die USA haben knapp 330 Millionen Einwohner. In Indien (1,3 Milliarden Einwohner) wurden bisher 5,8 Millionen Fälle bestätigt, in Brasilien (rund 220 Millionen) knapp 4,7 Millionen Fälle.