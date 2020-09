Trump will offenbar Abtreibungsgegnerin als Höchstrichterin

US-Präsident Donald Trump verkündet am Samstagabend seine Nominierung für die freie Stelle am Obersten Gerichtshof. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird es die erzkonservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg vorschlagen. Trump selbst sagte am Freitagnachmittag vor Journalisten, er habe seine Entscheidung getroffen.