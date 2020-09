Franz Fischler dankt ab: „Wehmut? Ich bin ein Mensch in Bewegung“

Innsbruck, Alpbach – In seinem letzten Jahr als Präsident des Europäischen Forums in Alpbach wurde Franz Fischler abrupt mit einer neuen Wirklichkeit konfrontiert. Das Forum musste vor allem digital stattfinden. Der Charakter, wie Alp- bach normalerweise zwischen hochkarätigen Diskussionen und informellen Treffen vor Ort abläuft, wurde ein Opfer der Corona-Pandemie. „Aber gerade das macht Alpbach aus und hat schon sehr stark gefehlt“, bedauert Fischler.

Wie geht es ihm jetzt mit Abstand zu seinem letzten Forum, das er seit 2012 geleitet hat? Verspürt er Wehmut? „Nein, und sie wird auch nicht aufkommen. Das hängt vor allem mit meinem Charakter zusammen“, sagt der ehemalige EU-Agrarkommissar. „Ich weiß, wann eine Aufgabe zu Ende ist, und bin grundsätzlich ein Mensch in Bewegung.“ Bei seinem Abschied aus Brüssel 2004 hat er gemeint: „I did it my way – ich machte es auf meine Art und Weise.“ Zugleich benötige es Raum für Neues. Auch für ihn persönlich. „Deshalb muss man loslassen können“, empfiehlt der Absamer. Er selbst lässt ebenfalls wieder neue Aufgaben auf sich zukommen.