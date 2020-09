Geisterfahrer stellte Wagen in OÖ auf Mittelstreifen ab

Ein 80-jähriger Geisterfahrer hat am Freitagnachmittag seinen Wagen auf der Innkreisautobahn (A8) bei Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) in Gegenfahrtrichtung am Mittelstreifen abgestellt. Der betagte Mann war bei der Autobahnauffahrt Haag in Richtung Ried falsch aufgefahren und hielt nach rund zwei Kilometern wegen des starken Verkehrsaufkommens an, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.