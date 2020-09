Frauen in Weißrussland demonstrieren gegen Lukaschenko

Mehrere Hundert Frauen haben sich am Samstag in Weißrussland zu einem neuen Protestmarsch gegen die Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko versammelt. An zentralen Plätzen in der Hauptstadt Minsk versammelten sie sich und riefen „Schande“. Es kam zu Festnahmen, Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten sich Demonstrantinnen zur symbolischen „Amtseinführung“ von Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja versammelt.

Die Proteste in der ehemaligen Sowjetrepublik dauern inzwischen schon fast acht Wochen. Lukaschenko hatte sich nach der von massiven Manipulationen überschatteten Abstimmung mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Er ist bereits seit 26 Jahren an der Macht. Der 66-jährige Lukaschenko hatte sich in einem weithin als „Geheimoperation“ kritisierten Staatsakt am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge in das Präsidentenamt einführen lassen. Die EU erkennt ihn nicht mehr als legitimen Präsidenten an. Der Machthaber von Minsk hatte die Kritik an seiner neuen Amtseinführung nach 26 Jahren als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ex-Sowjetrepublik zurückgewiesen.