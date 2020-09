Salzburg gewann in Ried - Siege auch für Rapid und WSG Tirol

Red Bull Salzburg hält nach drei Runden in der Fußball-Bundesliga beim Maximum von neun Punkten. Der Titelverteidiger gewann am Samstag auswärts gegen Aufsteiger SV Ried 3:1 und liegt damit zwei Punkte vor Verfolger Rapid, der sich bei St. Pölten 2:1 durchsetzte. WSG Tirol feierte mit dem 2:0 in Altach den ersten Saisonsieg, die Vorarlberger sind mit nur einem Punkt Vorletzter. Die Runde wird am Sonntag mit Austria - Admira, Hartberg - Sturm Graz und LASK - WAC abgeschlossen.