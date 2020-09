American Football: Vienna Vikings holten 15. Meistertitel

Die Vienna Vikings haben sich am Samstag vorzeitig ihren 15. Meistertitel im American Football gesichert. Die Wiener bezwangen die Graz Giants mit 46:29 und entschieden die „best of five“-Serie mit 3:0 für sich. Die Meisterschaft war heuer Corona-bedingt nur als Finalserie zwischen diesen beiden Mannschaften ausgespielt worden.

AFL-Finale (best of five, 3. Spiel): Vienna Vikings - Graz Giants 46:29 (27:13). Entstand in der Serie: 3:0.