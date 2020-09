Frankfurt ringt um Verbleib des Schlöndorff-Archivs

Der deutsche Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff (81) erwägt, die Dokumente seines Filmschaffens aus dem Deutschen Filminstitut & Filmmuseum (DFF) in Frankfurt abzuziehen und nach Wiesbaden oder Potsdam zu geben. Der Regisseur („Die Blechtrommel“) sagte: „Sowohl meine Heimatstadt Wiesbaden als auch das Filmmuseum Potsdam interessiert sich verständlicherweise für meinen Vorlass.“ Schlöndorff wurde 1939 in Wiesbaden geboren und lebt in Potsdam.