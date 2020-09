Großschanzen-Meistertitel an Hölzl und Aschenwald

Die österreichischen Skisprung-Meistertitel auf der Großschanze in Bischofshofen sind am Sonntag an Chiara Hölzl und Philipp Aschenwald gegangen. Hölzl siegte vor Normalschanzen-Siegerin Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig, Aschenwald vor Michael Hayböck und Daniel Lackner. Den Normalschanzen-Titel hatte sich am Vortag Gregor Schlierenzauer, der am Sonntag Achter wurde, gesichert.