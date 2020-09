steirischer herbst: Mörderische Heldinnen mit Energie

Manchmal Täterinnen, aber letzten Endes immer Opfer. Auf diesen Nenner bringt die deutsche Künstlerin Lulu Obermayer die Rolle der Frau in der Opernwelt in ihrer Performance „L‘Opra Fatale“ (Die tödliche Oper). Sie wurde am Samstag beim steirischen herbst gleich zweimal hintereinander in der Grazer Oper aufgeführt.