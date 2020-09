Zwei Tore und ein Assist für Suarez bei Atletico-Debüt

Der Einstand von Stürmer Luis Suarez bei Atletico Madrid ist geglückt. Der Fußball-Nationalspieler aus Uruguay erzielte in seinem ersten Spiel nach dem Wechsel vom FC Barcelona nach Madrid bei der Liga-Premiere des Clubs in der laufenden Saison gegen Granada am Sonntag zwei Treffer und steuerte eine Torvorlage bei. Atletico, das die ersten beiden Wochenenden spielfrei war, feierte zu Hause einen überzeugenden 6:1-Sieg.

Suarez wurde in der 70. Minute für Diego Costa eingewechselt, der gebürtige Brasilianer hatte in der 9. Minute das 1:0 erzielt. Dann netzte der 33-Jährige in der 85. und in der 93. Minute ein. Auch zwei andere Stürmer im Kader, Joao Felix (65.) und Marcos Llorente (72.), trafen.