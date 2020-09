Hoffenheim gelang 4:1-Coup gegen Bayern - Pervan im VfL-Tor

Trainer-Neuling Sebastian Hoeneß hat am Sonntag mit der TSG Hoffenheim für die erste Pflichtspiel-Niederlage des FC Bayern im Jahr 2020 gesorgt. Nur gut 60 Stunden nach dem siegreichen europäischen Supercup-Finale in Budapest kassierten der deutsche Fußball-Rekordmeister beim 1:4 in Sinsheim die erste Niederlage seit dem 1:2 am 7. Dezember in Mönchengladbach. „Irgendwann war klar, dass es mal der Fall ist“, sagte Bayern-Trainer Flick lapidar.